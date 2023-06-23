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Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azaldı

Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azaldı

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 101,1 değerini aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta 103,7 iken haziranda yüzde 2,5 azalarak 101,1 seviyesine geriledi. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 6,5 azalarak 85,1'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,6 yükselişle 105,7 seviyede çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 artışla 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 117,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,5 düşüşle 88,9'a geriledi.

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