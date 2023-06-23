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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Eskişehir'de başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca Eskişehir'de 6 kategoride düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 400 sporcunun katılımıyla start aldı.

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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Hicri Sezer Parkı'nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun Eskişehir'de yapılmasında emeği geçen federasyon yetkililerine teşekkür edip, yarışmacılara başarılar diledi.

Vali Ayyıldız, daha sonra elit erkek kategorisindeki zamana karşı yol yarışını başlattı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 sezonunun en önemli yarışlarından birini bu kentte yaptıklarını söyledi.

Akyön, Vali Ayyıldız'la başlattıkları Yunus Emre etabının 156 kilometreden oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şampiyonanın önemi şu; sezon içindeki bütün takımların klasmanı bu yarışmalarla belirleniyor. Bu yarışmada yapılan dereceler, Uluslararası Bisiklet Birliğinde (UCI) Türkiye'nin puanını artırıyor. 2023 yılındaki en önemli etaplardan biri 3 gün burada devam edecek. 6 etapta, 6 kategoride bu yarış gerçekleşecek. Türkiye'nin farklı yerlerinden 400'e yakın sporcu buraya iştirak etti. Bu sporcular gerek Türkiye şampiyonu olmak için gerekse Avrupa'daki yarışlara katılmak için ter dökecekler. Zor ve uzun bir etap. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Eskişehir'in ev sahipliğinden dolayı da Sayın Vali'mize, bütün yetkililere teşekkür ediyorum."

Vali Ayyıldız'a Akyön tarafından hediye takdimiyle sona eren seremoniye, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ile diğer ilgililer katıldı.

Yunus Emre etabı, Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Külliyesi'nde son bulacak. Yarın Kütahya yolunda tüm kategorilerin zamana karşı yarışları gerçekleştirilecek. 25 Haziran'da ise 23 yaş altı, elit kadın, genç erkek, 17 yaş altı ve 15 yaş altı kadın kategorilerinde yarışlar, Seyit Battal Gazi'nin ve Frig medeniyetinin izlerini taşıyan Seyitgazi ilçesine uzanacak.

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