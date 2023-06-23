Vatandaşlık maaşı kaç para olacak, başvuru nereye yapılacak? Vatandaşlık maaşı alma şartları

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir programda vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuş ve açıklama heyecan yatarmıştı. Birçok vatandaş bu açıklama sonrasında araştırmaya başladı. Vatandaşlık maaşı nedir, kaç para verilecek ve başvuru yapmak gerekir mi? Peki, Vatandaşlık maaşı çıktı mı, ne zaman başlıyor?

Abone ol

Vatandaşlık maaşı son günlerde birçok vatandaşın ilk gündem maddelerinden birisi. Eski Bakan Derya Yanık, katıldığı bir programda vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlık maaşı gündem oldu, birçok kişi araştırmaya başladı. Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, ne kadar olacak? sorusu da gündemde araştırılan konular arasına girdi. Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin belirli koşulları olacak. Peki, Vatandaşlık maaşı çıktı mı, ne zaman başlıyor?





Vatandaşlık maaşı nedir?

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda CNN Türk canlı yayınında vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylara değindi. Yanık konuyla ilgili olarak; “Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor.

Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız.

Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz.” dedi.

Vatandaşlık maaşı başvurusu 2023

Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ile ilgili olarak; "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var.

Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." cümlelerine yer verdi.

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak?

Yanık, “Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız.” şeklinde konuştu.