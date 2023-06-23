Kritik NATO Zirvesi öncesi Ankara taleplerini sıraladı! Dikkat çeken İsveç mesajı: "Ciddi olduğunu kanıtlamalı"

Temmuz ayında gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde, ABD medyasına konuşan Türk yetkililer isim vermeden Ankara'nın taleplerini sıraladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Finlandiya ile birlikte NATO’ya girmek isteyen İsveç’in akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor…

NATO üyesi ülkeler Finlandiya’nın üyeliğine onay verirken Türkiye ve Macaristan halen İsveç’in üyeliğine onay vermedi. Uluslararası kamuoyu NATO Zirvesi öncesinde her iki ülkenin de İsveç’in üyeliğine onay vermesini beklerken, ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan bazı Türk kaynaklar açıklamalarda bulundu.

Süreçle ilgili bilgisi olan fakat açıklama yapmaktan kaçınan Türk yetkililer, Ankara’nın İsveç’in üyeliğine onay vermesi için bazı adımlar atılmasını beklediğini söyledi.

Üyelik sürecinin başında Türkiye, İsveç’in üyeliğini engellemiş ve hem terörle mücadelede hem de silah satışı yasağı konularında müttefiklik ruhuna uygun davranılmadığını duyurmuştu. Son süreçte İsveç, Türkiye’ye silah satışı yasağını kaldırırken yeni terörle mücadele yasası da 1 Haziran’da yürürlüğe girdi.

“Ciddi olduğunu kanıtlamalı”

Bloomberg’deki haberde bu hamlelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Litvanya’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde ikna etmeyeceği belirtilirken Türk yetkililer, “Türkiye, İsveç’ten gelecek ay yapılacak zirve öncesinde desteğini kazanmak için talep ettiği isimlerin iadesini istiyor” dedi. Ankara’nın yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiği belirtilirken, “Türkiye İsveç’in bu yeni kuralları uygulamada ciddi olduğunu kanıtlaması için iade ve sınır dışı sürecinin başlamasını istiyor” denildi.

İsimlerin yer aldığı listede PKK, FETÖ ve YPG’den isimler bulunuyor. İsveç dışişleri bakanlığı Bloomberg’deki haberle ilgili bir açıklama yapmadı.

Almanya Başbakanından Erdoğan’a çağrı

Dün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye’nin İsveç’in üyeliğini onaylamasını talep etmişti. Scholz, “Ben İsveç’in Finlandiya’ya katılarak zirvede yeni müttefik olması gerektiğine inanıyorum. Ben Türkiye’nin yeniden seçilmiş cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın da geçen yıl Madrid’de karar verdiğimiz gibi bu konuda yol açmasını istiyorum” demişti.

İsveç’in NATO üyesi olması, Rusya’ya karşı stratejik bir hamle olarak görülüyor.