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Zilhicce ayının 10. günü ne zaman, kaç gün oruç tutulur? Zilhicce orucuna niyet etme Diyanet

Zilhicce ayının 10. günü ne zaman, kaç gün oruç tutulur? Zilhicce orucuna niyet etme Diyanet

Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması dolayısıyla önemli bir konuma sahip olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. Hicri takvimin en son ayı olan Zilhicce ayında oruç tutmak ayrı bir öneme sahip. Zilhicce ayında 9 gün oruç tutulur, fakat 10. günü kurban bayramı olduğu için oruç tutulmaz. Peki zilhicce ayı orucu nasıl tutulur, faziletleri neler?

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Kurban bayramının da içinde olduğu Zilhicce ayı bu sene 19 Haziran'da başladı. Müslümanlar için yerinin ayrı olmasının bir nedeni ise hac ibadetlerinin de bu 10 günlük süre içinde yapılması. Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur.

Zilhicce Orucu Nedir?

Zilhicce ayı orucu, en bereketli oruçlardan biridir. Allah için tutulan oruçlar, kişinin manevi dünyasını zenginleştirir. Bu oruç da, vereceği sevap sayesinde birçok kişinin manevi dünyasını rahatlatır. Rivayet edilir ki zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutulmalıdır. Dileyenlerin tutacağı bu orucun son günü Kurban Bayramı’nda kurban kesilene kadardır. Zilhicce orucunun son günü yani 10. gün; Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelir. Bu süreçte tutulan oruçlar, zilhicce orucu olarak kabul edilir.

Zilhicce Orucu Fazileti ve Sevabı

Zilhicce orucu hadis örnekleriyle ne kadar mühim ve bereketli olduğunu bizlere kanıtlar. Bu ay içinde ibadetlerini aksatmayan kişiler, bir senelik sevap kazanır. Hz. Muhammed’in zilhicce ayında sık sık oruç tuttuğu, rivayet edilen hadislerde belirtilmiştir.

Zilhicce orucuna dair hadisleri şöyle hatırlayalım:

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)‘dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Allâh’ın Kendisine ibâdet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhiccenin (ilk) on (günü)dür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı da, Kadir gecesinin kıyamına denktir.” (Tirmizî, Savm:52, No:758, sh:224)
Aişe (Radıyallâhu Anhâ)‘dan gelen bir rivayete göre; “Zilhiccenin her bir gün orucuna karşı, yüz köle azadı, yüz deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır.” (Geylânî, el-Ğunye 2/39)
Hafsa (Radıyallâhu Anhâ) validemizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) dört şeyi hiç terk etmezdi: Zilhicce’nin ilk on gününün orucu, Aşura orucu, Her aydan üç gün orucu, Sabahın iki rekât sünneti.”(Geylânî, el-Gunye 2/39)
Zilhiccenin on gününü oruçla geçirene Allâh-u Te’âlâ her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar.” (Ali el-Muttakî, Kenzu’l-ummal No:24265, İbn-i Adiyy, el-Kamil, 6/472)

Zilhicce Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya denk gelen zilhicce ayında tutulacak oruçlar için kalpten niyet edilmesi önemlidir. Niyetinizde bu orucu Allah rızası için tuttuğunuzu belirtmeniz önerilir. Sahur vaktinde ve iftar zamanında dua ederek yemek masasına oturarak orucun bereketini yaşayabilirsiniz.

Orucunuz nafile, kaza ya da adaksa mutlaka belirtmelisiniz. Zilhicce orucu niyeti ederken şu cümleler dilinizden dökülebilir: “Niyet ettim Allah rızası için yarınki zilhicce orucumu tutmaya. Kabul eyle Allah’ım. Amin”

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