'Mansur Yavaş, Meral Akşener'e kazık attı' diyen Tanju Özcan'a cevap: Siyaseten mikrop saçıyor!

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın “Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı" dedi. Mansur Yavaş'ın sözcüsü Volkan Mehduh Gültekin, Tanju Özcan'a "dedikoducu" ve "siyaseten mikrop saçıyor" cevabı geldi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mansur Yavaş cephesinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı” iddiasını sert bir dille yalanlama geldi. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, çok sert ifadelerle Tanju Özcan'a yüklendi.

Gültekin “gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış” dediği Tanju Özcan için, “Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok. Hayal dünyasının esaretindeki kişileri muhatap alarak onlara daha fazla değer katma niyetimiz de yok. Siyaseten mikrop saçan bu anlayışın ortadan kalkması dileğiyle konuyu burada noktalıyoruz” ifadelerini kullandı. İşte Gültekin'in o paylaşımları:

Tanju Özcan canlı yayında suçlamıştı

Tanju Özcan ne demişti? CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan TV100’de konuk olduğu Sağlı Sollu programında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili " Meral Hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte ‘Yanındayız’ tweet’ini atan Mansur Yavaş’tı" ifadelerini kullandı.

Popüler olma virüsü esaretine kapılmış kişi

“Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan, dün akşam katıldığı bir yayında ‘Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı’ ifadelerini kullandı. Gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış kişilere ayıracak vaktimiz yok ancak kamuoyunun yanlış bilgi sahibi olmaması adına zorunlu olarak bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık.

Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, 6’lı masada sorun yaşandığı gün Büyükşehir Belediye Başkanları ile Ankara’da bir araya geldi. Herkes kendi kentinden geldiği için açıklama akşam saatlerine kaldı. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Sn. Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte paylaşım yapıldı, diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da aynı anda bu paylaşımları RT’ledi. Daha sonra aynı saat dilimi içerisinde diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı açıkladı.

Sn. Meral Akşener hem Sn. Mansur Yavaş’a hem de Sn. Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı. Bu iftiralar gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener yalnızca Sn. Mansur Yavaş’a çağrı yapardı. Bu durum bile iddianın bir safsata olduğunu göstermektedir.

Akşener masadan kalkınca öyle der miydi?

Kaldı ki, kamuoyunun da bildiği üzere Sn. Meral Akşener, iki Belediye Başkanı kendisini ikna etmeye gittiğinde masaya dönme şartı olarak Sn. Mansur Yavaş ve Sn. Ekrem İmamoğlu’nun “etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcıları” olmaları şartını koştu. Eğer bu iftira gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener kendisine “kazık atmış” bir kişiye etkili ve yetkili bir görev talep etmezdi.

Ayrıca Sn. Meral Akşener ve Başkanımız Sn. Mansur Yavaş birlikte onlarca miting yaptı. Bir “kazık atma” durumu söz konusu olsaydı doğal olarak bu çalışmalar da yapılamazdı.

Siyaseten mikrop saçan bu zihniyetle...

Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok. Hayal dünyasının esaretindeki kişileri muhatap alarak onlara daha fazla değer katma niyetimiz de yok. Siyaseten mikrop saçan bu anlayışın ortadan kalkması dileğiyle konuyu burada noktalıyoruz.