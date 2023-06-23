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İsmail Saymaz Ekrem İmamoğlu için 'harekete geçecek' dedi tarih verdi

İsmail Saymaz Ekrem İmamoğlu için 'harekete geçecek' dedi tarih verdi

CHP'de seçim yenilgisinin ardından "değişim şart" diyen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yazı kaleme alan İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun bayram sonrası adaylık için çalışmayı başlatacağını açıkladı.

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Seçimlerin ardından CHP'de sular durulmuyor. Seçimlerde hüsranı yaşayan ana muhalefet partisinde Kılıçdaroğlu'na yönelik doğrudan ya da dolaylı eleştiriler devam ediyor.

Tepkilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'nun çekilmeyeceğinin netlik kazanmasının ardından gözler her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan ve son olarak "Seçim kaybetme tecrübem yok" açıklaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ne yapacağına çevrildi.

"İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor"

İmamoğlu, göreve gelmesinin 4. yılında Haliç Kongre Merkezi'nde gazetecilerin karşısına çıktı.

Basın toplantısını takip eden isimlerden gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki yazısında İmamoğlu'nun yol haritasına ilişkin ayrıntılar aktardı. "Seyirci kalmam mümkün değil. Elbette harekete geçeceğim" diyen İmamoğlu'yla ilgili edindiği bilgileri böyle duyurdu:

"Ne zaman? İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak.

Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak. İmamoğlu, dün “Adayım” demedi. Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor."

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı

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