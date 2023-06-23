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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 330 eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 330 eser ele geçirildi

İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları dönemlerine ait farklı ebat ve boylarda 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikkeler ile 44 ok ucu ve pişmiş topraktan oluşan muhtelif eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Çeşitli uygarlıklara ait kültürel varlık ve eserlerin ikinci kişilere satışı ya da yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı bilgisini alan polis, belirlenen kişilere yönelik 13 ve 22 Haziran’da operasyon düzenledi.

Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe’de yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları dönemine ait farklı ebat ve çaplarda 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikkeler, 44 ok ucu, pişmiş topraktan oluşan muhtelif eser vb. objeler ele geçirildi.

Yakalanan tarihi eser kaçakçıları hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan, ele geçirilen eserlerin emniyette sergisi yapıldı.

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