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Türkiye'ye tatile gelen manken çırılçıplak vaziyetteyken hayatının şokunu yaşadı

Türkiye'ye tatile gelen manken çırılçıplak vaziyetteyken hayatının şokunu yaşadı

Avustralya’da yaşayan manken Mikaela Testa tatil için geldiği Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. Testa tam duşa girmek üzere tuvaletteyken ve çırılçıplak bir vaziyetteyken içeri bir adamın girdiğini söyledi. Genç kadın, "Hayatım bir anda gözümün önünden film gibi geçti" diye konuştu.

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Avustralya’da yaşayan manken Mikaela Testa’nın Türkiye tatili panik içinde bitti. Arkadaşı Grace ile Türkiye’ye tatile gelen genç kadın, burada tanıştıkları bir erkekle zaman geçirmeye başladı. İki kadının yanından ayrılmayan ve birlikte etkinliklere giden adamın ismi açıklanmazken, başta bu adamın çok iyi davrandığı belirtildi.

Ancak Testa, daha sonra yaşadıkları karşısında şoke olduğunu söyledi. Genç kadın tam da duşa girmek üzere tuvaletteyken ve çırılçıplak bir vaziyetteyken içeri bu adamın girdiğini söyledi.

Birlikte duşa girmek istediğini söyleyen "yüzsüz adam"ın sözleriyle şoka giren genç kadın, “Hayatım bir anda gözümün önünden film gibi geçti. Bana tecavüz etmesi aklıma gelmedi ama bana zarar verebileceği ve beni öldürebileceğini düşündüm” dedi.

Avustralyalı manken, banyoda çıplak bir erkek görünce çığlık atarak güvenliği çağırdıklarını söyledi.

23 yaşındaki genç kadın yaşadıklarını Avustralya medyasına anlatırken, “Bu yaşadığım en kötü seyahat tecrübesiydi. Bu olayların ardından ülkeden gittik” dedi.

Yine de Türkiye'ye gelmek istiyor

Testa, “Grace çok da sorumluluk sahibi biri değil ve nereye gidersek onu da davet etti. Otel odamıza gelince şaşkına döndüm. Bir anda soyunmaya başladı ve benimle duşa girmek istediğini söyledi” yorumunu yaptı. Adamı odada görünce çığlık atan Testa, daha sonra otelin güvenlik görevlilerinin adamı dışarı çıkardığını söyledi.

Testa, adamın odadan bazı eşyalarını çaldığını da söylerken, “Seyahat ederken kimin kim olduğunu anlayamazsınız. O yüzden dikkatli olun” dedi. Genç kadın bu olayın üzerine hızla Türkiye’den kaçtıklarını söylerken, bu kötü deneyime rağmen yeniden Türkiye’ye gelmek istediğini de dile getirdi.

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