Muharrem ayı 2023 ne zaman başlıyor-kaç gün sürecek? 2023 Muharrem ayı takvimi

Hicri takvimin ilk ayı olan, aşure gününün de içinde olduğu Muharrem ayı ne zaman başlayacak sorusu gündemde. Muharrem ayı 2023 yılında, Zilhicce ayından sonra 19 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Peki muharrem ayında hangi ibadetleri yapılır, 10. günü olan aşure günü ne zaman başlayacak?

Abone ol

Hicri takvime göre 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. 2023 yılında muharrem ayı 19 Temmuz'da başlayacak. 10. gününü aşure gününe denk geldiği Muharrem ayında neler yapılır, hangi ibadetler yapılır ve aşure günü kaç gün sürecek sorularının yanıtlarına bakın.

Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman?

Hicri takvime göre 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Muharrem ayının 1'inci günü 19 Temmuz çarşamba günü başlıyor.

Aşure günü ne zaman?

Aşure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Muharrem ayının önemi nedir?

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure’dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir. Muharrem ayındaki bugünün değerini ve kutsallığını, tarihler şöyle anlatıyor:

Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

Muharrem ayının 1’i ile 10’u arasında kılınacak namaz:

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.

Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.

6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir.

Dua: “Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenâb-ı Hakk lütfuyla ve keremiyle huzûruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir.” buyrulmuştur