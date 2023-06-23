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Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Ceza kesildi, araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Ceza kesildi, araç trafikten men edildi

Kurban Bayramı öncesi tatillerini geçirmek için Van’a gelen turistlerin kamyonet kasasında taşınması sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, kamyonet sürücüsü ve sahibine 9 bin 128 TL idari para cezası uygulandı.

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Kentin ekonomisine önemli katkısı olan İranlı turistler, Kurban Bayramı öncesi Van’a gelmeye başladı. Tatillerini gündüzleri alışveriş yapıp geceleri ise eğlence mekanlarında değerlendiren İranlı turistlerin kamyonet kasasında taşınması görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “İran uyruklu turistlerin kamyonet üzerinde taşındığına dair” paylaşımlar yapılması üzerine konuyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

9 bin 128 TL idari para cezası ve araç 15 gün trafikten men edildi

Açıklamada, “Açık kasa kamyonetin arka bölümünde İran uyruklu turistleri taşıdığı tespit edilen sürücü, müdürlüğümüz ekiplerince Bitlis- Van yolu Gevaş mevkiinde yakalanmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı bir şekilde taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücü ve araç sahibine toplam 9 bin 128 TL idari para cezası uygulanmış, araç 15 gün trafikten men edilmiştir” denildi.

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