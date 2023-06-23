Sandık görevlisi paraları yattı mı, bugün seçim ücretleri yatacak mı?

1. ve 2. tur seçimlerinde sandık görevlileri, sandık başında oy sayımı ve sandık güvenliği gibi birçok kritik görev üstlendi. Sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarihe ilişkin gözler YSK tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak ve nereden alınacak?" İşte 2023 sandık görevlİ ücretleri hakkında son bilgiler?

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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 14 ve 28 Mayıs tarihleri arasında milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Seçim günü sandık kurullarında görev alanlar, "2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınacak?" gibi soruların yanıtını arıyor. Sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. İşte 2023 sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri...

2023 sandık görevli ücretleri ne olacak?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına ne kadar ücret verileceği henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

Müşahitlere para ödenecek mi?

Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez.