BIST 5.548
DOLAR 25,50
EURO 27,67
ALTIN 1.561,52
HABER /  EKONOMİ

Antalya'da Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, 28 Eylül'de açılacak

Antalya'da Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, 28 Eylül'de açılacak

ANTALYA'da düzenlenecek Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze) Fuarı, 28-30 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Abone ol

Antexpo AŞ tarafından bu yıl 4'ncüsü gerçekleştirilecek Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, Antalya'nın tarım açısından önemli potansiyele sahip olduğunu, çiftçi ve ihracatçının bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Artık atadan kalma eski tekniklerle tarımda yeni üretim yapma şansının kalmadığını dile getiren Çandır, dünyadaki koşulların değiştiğine dikkati çekti.

Özellikle tarımdaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojileri görmek açısından fuarların önemli olduğuna değinen Çandır, şunları kaydetti:

"Dünyada özellikle yaş meyve sebze konusunda daha taze ürüne ulaşma isteği oluştu. Bunun da altyapısı depolama ve lojistikten geçiyor. Değişen koşullara kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Artık ürünlerin fiziki hareketinin minimuma indiği, dijital ortamlarda ticaretin uluslararası yapıldığı ortamı kurmalıyız. Bunun için uluslararası platformlar çok önemli. Artık 'Ben şu ürünü ürettim ve önüme gelen kasaya koydum, al bunu sat' dönemi bitti. Ürettiğiniz ürünün karbon ayak izinden ambalajına kadar her şey çok önemli hale geldi. İhracata gönderdiğiniz ürünün raf ömründen evdeki mutfak ömrüne kadar süreci önemli."

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar ise Interfresh Eurasia Fuarını daha nitelikli hale getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

AB'nin vize konusunda sıkıntı yarattığını aktaran Bahar, "Ülke ihracatının gelişmesi için uluslararası alanda çalışmalıyız. Ancak AB, vize konusunda Türkiye'ye sıkıntı yaratıyor. Vize sorunu bir an önce çözülmeli. Belli bir rakamın üzerindeki ihracatçılar yeşil pasaporta kavuşabildi. Yeşil pasaport iş insanlarıyla kültür-sanat dünyasında genişletilmeli ve yaygınlaşmalı." açıklamasında bulundu.

"Fuar yüzde 100 büyüdü"

Fuarı düzenleyen Antexpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer de Türk tarım üretiminin dünyada 7. Avrupa'da ise birinci sırada geldiğini belirtti. Türkiye'nin 186 ülkeye bin 730 tarım ürünü ihraç ettiğine işaret eden Özer, fuarın hem hacim hem de ülke ve yabancı katılımcı açısından yüzde 100 büyüdüğünü kaydetti.

ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde 28-30 Eylül'de düzenleyecekleri fuara katılımın sevindirici noktaya ulaştığını vurgulayan Özer, "Fuarlar yapıldığı şehirlerin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Fuarda harcanan her 100 avrodan 85'i şehirde kalıyor. Fuara gelen yabancı ticaret için gelir." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP ile birleşti! Sarıgül'den açıklama var
Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP ile birleşti! Sarıgül'den açıklama var
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
Karar duyuruldu! Yaz boyunca o araçların geçişi yasak
Karar duyuruldu! Yaz boyunca o araçların geçişi yasak
35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 7 Temmuz'da başlayacak
35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 7 Temmuz'da başlayacak
"Crown İris" kruvaziyeri 1650 İsrailli turistle Alanya'ya geldi
"Crown İris" kruvaziyeri 1650 İsrailli turistle Alanya'ya geldi
Tokat'ta otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: Yaralı asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: Yaralı asker şehit oldu
Aşure günü 2023 ne zaman, hangi gün? Aşure gününde kıyamet mi kopacak?
Aşure günü 2023 ne zaman, hangi gün? Aşure gününde kıyamet mi kopacak?
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ne zaman bitirilecek?
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ne zaman bitirilecek?
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Ceza kesildi, araç trafikten men edildi
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Ceza kesildi, araç trafikten men edildi
Anadolu Efes'ten kaptan Doğuş Balbay için veda mesajı
Anadolu Efes'ten kaptan Doğuş Balbay için veda mesajı
ATO, İsrail'de düzenlenecek “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"ne katılacak
ATO, İsrail'de düzenlenecek “Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"ne katılacak