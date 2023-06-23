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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı

YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, rektörlerden üniversite öğrencilerinin barınma ve geçinme sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelerini istedi.

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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, YÖK'te düzenlenen 257. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Üniversite rektörlerine Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaraların sarılması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkürlerini ileten Özvar, konuşmasında, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına da dikkati çekti.

Rektörlerden özellikle büyükşehirlerdeki kira oranları ve yaşam standartlarını dikkate alarak öğrencilerin barınma ve geçinme sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelerini isteyen Özvar, şunları kaydetti:

"Rektör arkadaşlarımızın ve yönetiminin öğrencileriyle yakın temasının daha da önemli olacağı bir sürece giriyoruz. 'Ben öğrencimi alır okuturum ve mezun ederim' demekle yetinmeyip öğrencilerimizin barınma ve geçinme sorunlarıyla da üniversiteler olarak daha yakından ilgilenmemiz veya el atmamız gerekmektedir. Her bir rektör arkadaşımızdan benim beklediğim kampüslerinin bulunduğu il ve ilçelerde yurt ve barınma sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri, şehirdeki makamın temsilcileriyle ciddi bir mesai içinde olmalarıdır."

"Prefabrik, barınma ve derslik inşaatları devam ediyor"

Deprem bölgesindeki üniversitelerle olan temasların, eşleştirmelerin, kardeş üniversite projelerinin devam ettirilmesinin önemine de işaret eden Özvar, "Deprem bölgesinde hayat tamamen normale dönene kadar üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Depremden etkilenen üniversitelerin yeniden imarı için faaliyetlerin sürdüğünü, üniversite rektörlerinin de büyük bir gayretle bu çalışmalarda yer aldıklarını aktaran Özvar, şöyle devam etti:

"Diğer üniversitelerimizin yöneticilerinin de deprem bölgesindeki üniversitelerle temasını devam ettirmesi çok önemli. Henüz daha ihtiyaçların tamamı giderilebilmiş değil. Prefabrik, barınma ve derslik inşaatları devam ediyor. Orada hayat normale dönünceye kadar Yükseköğretim Kurulu ve rektörler olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim birinci önceliğimiz içinde yer almaktadır."

"Öğrencilerin sosyal ortamından ve yaşam koşullarından da mesulüz"

Özvar ayrıca Yükseköğretim Kuruluna gelen Meslek Yüksek Okulu (MYO) açma taleplerinde yurt konusunu özellikle dikkate aldıklarını vurguladı.

Yurdu olmayan ilçeye MYO açma izni vermediklerini, MYO bulunan ilçelerde yurt yoksa o programları ciddi şekilde gözden geçirdiklerini belirten Özvar, "Biz MYO açalım, fakülte açalım birileri de yurt bulsun öyle bir şey yok. Bizler barınma konusunda öğrencilerin sosyal ortamından ve yaşam koşullarından da mesulüz. Bu bakımdan bu yazı fevkalade dikkatli planlamalar yaparak geçirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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