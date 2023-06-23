Karar duyuruldu! Yaz boyunca o araçların geçişi yasak

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz dönemi boyunca 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüslerin geçişi yasaklandı.

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İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek.

Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.