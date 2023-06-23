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Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP ile birleşti! Sarıgül'den açıklama var

Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP ile birleşti! Sarıgül'den açıklama var

CHP'nin listelerinden Erzincan milletvekili olarak Meclis'e giren Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu TDP ile CHP birleşti. Flaş kararı Mustafa Sarıgül açıkladı...

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Bir süredir konuşulan siyasi birleşme gerçekleşti. CHP'nin listelerinden Erzincan milletvekili olarak Meclis'e giren Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu TDP ile eski partisi CHP birleşti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül kararı şöyle duyurdu:

"Bugün Türkiye Değişim Partimiz olağanüstü kongresini yapmış, CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir."

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