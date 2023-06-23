4 kişiyi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! Katilin kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişmeler yaşandı. İzmir'de Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra 160 parçaya ayırdı ve günlerce derin dondurucuda sakladı. Polis ekiplerinin 30 saatlik çalışması ile Haliyev saklandığı inşaatta yakalandı. İşte vahşetteki kan donduran detaylar...
İzmir Bayraklı'daki vahşet, Türkiye'yi sarstı. İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov'un derin dondurucu ve buzdolabındaki cansız bedenleriyle karşılaştı.
Sabah'tan Ceylan Torlak'ın haberine göre Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı vurgulandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 30 saatlik çalışması ile Türkmenistan uyruklu katil Saparmurad Hallyev, saklandığı inşaatta cinayet silahıyla birlikte yakalandı. Ayrıca cinayetin ardından Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. Geçmişte kasaplık yaptığı belirlenen katil Saparmurat Haliyev çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.