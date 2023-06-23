Çin Başbakanı AB'ye seslendi: Çin'in kalkınması risk değil fırsat!

Çin Başbakanı Li Çiang, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Paris'te yaptığı görüşmede, Çin'in kalkınmasının Avrupa'ya ve dünyaya riskler değil fırsatlar sunduğunu belirtti.

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Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, Fransa'da düzenlenen "Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi" marjında Michel ile görüştü.

Li, görüşmede, Çin ile AB arasında temel bir çıkar çatışmasının bulunmadığını, bir tarafın kalkınmasının diğerinin faydasına olduğunu kaydederek, "Çin'in kalkınması dünyaya riskler değil fırsatlar sağlıyor, küresel sanayi ve tedarik zincirlerine şoklar değil istikrar getiriyor." dedi.

Çin ve AB'nin stratejik özerkliğe ve çok taraflılığa bağlı hareket ederek karşılıklı güveni geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Li, "Böyle bir tutum, Çin ve AB'nin ortak kalkınmasına, küresel sınamalara ortak yanıt verilmesine ve çok kutuplu bir dünyanın inşasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Li, AB'nin Çin ile ilişkilerini objektif ve rasyonel bir bakışla değerlendireceğini, pratik işbirliğinin sağlam zeminde sürdüreceğini umduğunu dile getirdi.

Michel de Çin'in kalkınmasının AB ve dünya için yararlı olduğuna işaret ederek, AB'nin Çin'in kalkınmasını baskılamayı amaçlamadığını, "yeni bir soğuk savaşa" karşı olduğunu aktardı.

Taraflar, görüşmede Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

- Li'nin ilk yurt dışı ziyareti

Çin Başkanı Li, martta göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretinde bu hafta Avrupa Birliği'nin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa'da temaslarda bulunuyor.

Li'nin ziyareti, AB Komisyonunun 20 Haziran'da "Avrupa Ekonomik Güvenlik Stratejisi" adlı planı açıklamasına denk geldi.

Strateji, AB ülkelerinin ekonomik güvenlikleri konusunda riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesini öngörüyor.

Bu kapsamda enerji güvenliği, tedarik zincirlerinin direnci, kritik altyapının fiziksel ve siber güvenliği, teknoloji güvenliği, ekonomik bağımlılık ve ekonomik zorlamaya yönelik riskler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Stratejide, Çin'in adı anılmasa da AB içinde ekonomik zorlama ve bağımlılığa karşı tedbir alınması ve bazı kritik teknolojilerin aktarılmasına dair endişeler dile getiriliyor.