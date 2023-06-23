Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu savaşı kızıştı! İmza vermeyen başkanlar skandalı

CHP'de 81 il başkanının ortak açıklaması olarak duyurulan açıklamayla ilgili şok kulis bilgisi. Açıklamaya bazı il başkanları umza vermemiş ancak vermişler gibi açıklama yapılmış. Ekrem İmamoğlu'nun "4 il başkanı hazırlamış" dediği bildiriyi hazırlayan 4 kişilik ekipte İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı. Böylece İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kriz bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

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CHP’de 81 il başkanının imzası olduğu duyurulan ortak metinle ilgili bazı il başkanlarının imza vermediği ancak vermişler gibi açıklama yapıldığı ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanları ile yaptığı toplantının oldukça hararetli geçtiğin yazan Halk TV yazarı Seyhan Avşar, dünkü toplantıyla ilgili dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

"Başkanlar, CHP Genel Merkezi’nin, milletvekilleri belirleme sürecinde örgütün fikrini almadığını, seçimin kaybedilmesinin en büyük nedeninin de bu olduğunu aktarmış" diyen Seyhan Avşar, "Değişim isteği burada da bazı il başkanları tarafından dillendirilmiş ve tüzük kurultayı yapılması gerektiği konusunda bir direnç oluşmuş. Günün sonunda, sert eleştiriler yapan il başkanları sakinleştirilmiş ve ortak bir metnin hazırlanarak kamuoyuna sunulması kararı alınmış” dedi.

Ortak açıklamayı Canan Kaftancıoğlu yazmış

Metnin hazırlanması görevinin, İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa il başkanlarına verildiğini aktaran Seyhan Avşar, şöyle devam etti: "Bazı il başkanları metnin içeriğine itiraz etmiş. Dünkü metinde yer alan, “Demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı tamamlayacağız” ifadeleri ise itirazlar üzerine metne eklenmiş.

Bazı il başkanları imzalamadı ama...

Bir kısım il başkanı ise, CHP’ye yönelik eleştirilerin ve iç tartışmalarının yaşandığı böylesi önemli bir süreçte il başkanlarının açıklama yapmasının doğru olmadığını dile getirerek ortak metne itiraz edip, imza atmayı reddetmiş. Ancak buna rağmen metni 81 il başkanın imzaladığı söylenerek kamuoyuna duyuruldu.

İmza vermeyen il başkanı açıkladı...

İmza vermeyen il başkanlarından birini dün telefonla aradım. O başkan, “Ortak açıklamalarda birkaç kişi tespit edilir metin onlara yazdırılır. Bu doğru bir yöntemdir. Ancak buradaki mesele metni 4 arkadaşımızın yazması değil. Bu metni yazanları kimlerin belirlediği... Söz konusu metne, ben ve benim gibi imza vermeyenler oldu. Ancak metin 81 il başkanın imzaladığı bir metinmiş gibi basına yollandı” dedi."