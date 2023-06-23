Otomobil park halindeki tırlara çarptı! Ölenler var

ÇANKIRI'dan feci bir kaza haberi geldi. Çerkeş ilçesinde otomobilin park halindeki tırlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Çankır'da İ.A. (39) idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan 33 EMT 37 ve 06 BEN 707 plakalı tırlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polisi ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İ.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan yaralılardan ikisi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tır sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alındı.