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Liseleri Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı! LGS sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Liseleri Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı! LGS sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Liselere Giriş Sınavı (LGS' kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları nasıl öğrenilir?

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Yüzbinlerce öğrenci bu açıklamayı bekliyordu. Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. 

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

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