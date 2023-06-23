BIST 5.548
DOLAR 25,50
EURO 27,67
ALTIN 1.561,52
HABER /  SPOR

Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile anlaştı

Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile anlaştı

rabzonspor Kulübü, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Abone ol

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Joma Türkiye'nin 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca A takımın giyeceği maç formalarının yanı sıra kamp ile antrenman kıyafetlerini üreteceği belirtildi.

Sözleşme kapsamında tüm ürün ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Joma Türkiye, şirketimize ayrıca her sezon için 15 milyon lira ve KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Ödenecek sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır. Joma Türkiye, sağlamış olduğu yukarıdaki faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru ve mağazacılık faaliyetlerimizde taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır. Ayrıca çeşitli reklam hakları da Joma Türkiye'ye şirketimiz tarafından sağlanacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Noterler bayramda açık mı 2023 bayramda 26-17 Haziran'da tatil mi?
Noterler bayramda açık mı 2023 bayramda 26-17 Haziran'da tatil mi?
İran'da sahte içki faciası! Ölü sayısı her geçen gün artıyor
İran'da sahte içki faciası! Ölü sayısı her geçen gün artıyor
Çin Başbakanı AB'ye seslendi: Çin'in kalkınması risk değil fırsat!
Çin Başbakanı AB'ye seslendi: Çin'in kalkınması risk değil fırsat!
Kayseri'de iki kardeş silahlı saldırıda yaralandı!
Kayseri'de iki kardeş silahlı saldırıda yaralandı!
Yargıtay, Rus Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu! 'Amaçları aynıydı'
Yargıtay, Rus Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu! 'Amaçları aynıydı'
Çorum'da yolcu otobüsü ile tuğla yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çorum'da yolcu otobüsü ile tuğla yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu savaşı kızıştı! İmza vermeyen başkanlar skandalı
Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu savaşı kızıştı! İmza vermeyen başkanlar skandalı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! Ekmeğe zam geliyor zamlı fiyat ne kadar olacak?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! Ekmeğe zam geliyor zamlı fiyat ne kadar olacak?
Sandık görevlisi paraları yattı mı, bugün seçim ücretleri yatacak mı?
Sandık görevlisi paraları yattı mı, bugün seçim ücretleri yatacak mı?
Antalya'da Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, 28 Eylül'de açılacak
Antalya'da Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, 28 Eylül'de açılacak
Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP ile birleşti! Sarıgül'den açıklama var
Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP, CHP ile birleşti! Sarıgül'den açıklama var
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere öğrenciler için çağrı