Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Artvin çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.