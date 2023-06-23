BIST 5.548
DOLAR 25,50
EURO 27,67
ALTIN 1.561,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Giresun'daki selde ev yıkılmıştı; 1 vatandaş kayıp!

Giresun'daki selde ev yıkılmıştı; 1 vatandaş kayıp!

GİRESUN'un merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde evinde tek başına kalan ve heyelan sonrası evi tamamen yıkılan Rıdvan Coşar'dan haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. En son eşiyle telefonda görüşen Coşar'ın yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor.

Abone ol

Giresun’un merkeze bağlı Duroğlu beldesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Belde merkezinde sel suları nedeniyle işyeri ve evlerde maddi hasar meydana gelirken, beldenin Çağlayan mahallesinde yaşayan Rıdvan Coşar’a (50) ait ev heyelan nedeniyle yıkıldı.

Köy evinde tek başına yaşadığı öğrenilen Coşar’a ulaşamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve Jandarma ekiplerince havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler Coşar’ın evinin bulunduğu bölgeye gitmekte güçlük yaşarken, Coşar ailesinin acılı bekleyişi sürüyor.

Eşi ile en son dün akşam görüştüklerini belirten Ayfer Coşar, evin tamamen yıkıldığını söyledi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Coşar, “Akşam 8 gibi görüştük evdeydi. Yemek yiyeceğim dedi. Gece arkadaşıyla görüşmüş ona da evdeyim demiş. Ondan sonra ulaşamadık. Ben merkezdeydim. O köyde kalıyordu. Köy evinde kalıyordu. Ev tamamen yıkıldı. Ortada hiçbir şey kalmadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Bize bilgi verilmedi. Drone ve AFAD ekipleri çalışma yapıyor. Ama evden hiçbir parça bile kalmadı” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena
Foto Galeri Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Liseleri Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı! LGS sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Liseleri Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı! LGS sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Ankara'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Ankara'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile anlaştı
Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile anlaştı
Noterler bayramda açık mı 2023 bayramda 26-17 Haziran'da tatil mi?
Noterler bayramda açık mı 2023 bayramda 26-17 Haziran'da tatil mi?
İran'da sahte içki faciası! Ölü sayısı her geçen gün artıyor
İran'da sahte içki faciası! Ölü sayısı her geçen gün artıyor
Çin Başbakanı AB'ye seslendi: Çin'in kalkınması risk değil fırsat!
Çin Başbakanı AB'ye seslendi: Çin'in kalkınması risk değil fırsat!
Kayseri'de iki kardeş silahlı saldırıda yaralandı!
Kayseri'de iki kardeş silahlı saldırıda yaralandı!
Yargıtay, Rus Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu! 'Amaçları aynıydı'
Yargıtay, Rus Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu! 'Amaçları aynıydı'
Çorum'da yolcu otobüsü ile tuğla yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çorum'da yolcu otobüsü ile tuğla yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu savaşı kızıştı! İmza vermeyen başkanlar skandalı
Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu savaşı kızıştı! İmza vermeyen başkanlar skandalı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! Ekmeğe zam geliyor zamlı fiyat ne kadar olacak?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! Ekmeğe zam geliyor zamlı fiyat ne kadar olacak?