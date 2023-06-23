Giresun'daki selde ev yıkılmıştı; 1 vatandaş kayıp!

GİRESUN'un merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde evinde tek başına kalan ve heyelan sonrası evi tamamen yıkılan Rıdvan Coşar'dan haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. En son eşiyle telefonda görüşen Coşar'ın yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor.

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Giresun’un merkeze bağlı Duroğlu beldesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Belde merkezinde sel suları nedeniyle işyeri ve evlerde maddi hasar meydana gelirken, beldenin Çağlayan mahallesinde yaşayan Rıdvan Coşar’a (50) ait ev heyelan nedeniyle yıkıldı.

Köy evinde tek başına yaşadığı öğrenilen Coşar’a ulaşamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve Jandarma ekiplerince havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler Coşar’ın evinin bulunduğu bölgeye gitmekte güçlük yaşarken, Coşar ailesinin acılı bekleyişi sürüyor.

Eşi ile en son dün akşam görüştüklerini belirten Ayfer Coşar, evin tamamen yıkıldığını söyledi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Coşar, “Akşam 8 gibi görüştük evdeydi. Yemek yiyeceğim dedi. Gece arkadaşıyla görüşmüş ona da evdeyim demiş. Ondan sonra ulaşamadık. Ben merkezdeydim. O köyde kalıyordu. Köy evinde kalıyordu. Ev tamamen yıkıldı. Ortada hiçbir şey kalmadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Bize bilgi verilmedi. Drone ve AFAD ekipleri çalışma yapıyor. Ama evden hiçbir parça bile kalmadı” ifadelerini kullandı.