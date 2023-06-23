Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena
Anadolu Ajansı
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GİRESUN'da sağanak yağış etkili oldu. Duroğlu beldesinde su baskınları ve heyelanlar oluştu.Kentte durum fena. Araçlar çamura gömüldü, bir ev yıkıldı. Belediye Başkanı Halil Çetin can kaybının yaşanmadığını belirtti.
Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.
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Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı.
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Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.
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