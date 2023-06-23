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Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena

GİRESUN'da sağanak yağış etkili oldu. Duroğlu beldesinde su baskınları ve heyelanlar oluştu.Kentte durum fena. Araçlar çamura gömüldü, bir ev yıkıldı. Belediye Başkanı Halil Çetin can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena

Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu. 

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Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. 

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Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena

Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Giresun'da sağanak sonrası böyle oldu! Araçlar çamur altında kaldı durum fena

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.

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