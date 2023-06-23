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Bakan Mehmet Şimşek: Kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedefliyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek: Kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedefliyoruz

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.

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Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kademeli olarak bu süreç yönetilecektir"

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. 

Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.

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