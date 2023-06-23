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Hafize Gaye Erkan'ın faiz artırma hamlesine Bloomberg övgüsü: "Böyle devam ederse yatırım yapılır"

Hafize Gaye Erkan'ın faiz artırma hamlesine Bloomberg övgüsü: "Böyle devam ederse yatırım yapılır"

Bloomberg, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 15'e yükseltmesiyle ilgili tam üç haber yaptı ve manşetine taşıdı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi.

Bloomberg, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını manşetine taşıdı ve tam üç haber birden yaptı. Odatv, Bloomberg'in haberlerini derledi:

"Devlet bankaları müdahale etmedi"

"Türk devlet bankaları, dolara karşı düşüşte kur müdahalesinde bulunmadı. Bu durum, Türk lirasını koruma ve belli bir değerde tutma politikasının terk edildiğini gösteriyor."

"Serbest kur politikasına geçildi"

"Maliye Bakanlığı'na geri dönen yatırım ve bankacılık uzmanı Mehmet Şimşek, serbest gezen kur politikasını savunuyor. Kurlara müdahale etmek yerine kurun serbest piyasa tarafından belirlenmesini savunuyor. Türk lirasında aniden yaşanan keskin düşüşün sebebi ise Merkez Bankası'nın politika faizini beklenenin altında artırması oldu."

"Türk lirası tekrardan gerçekçi bir yatırım aracı oldu"

"1,6 trilyon dolar malvarlığını yöneten ve yıllık 6 milyar dolardan fazla gelir elde eden Hong Kong merkezli Amerikan şirketi T. Rowe Price'ın yöneticisi Leonard Kwan: 'Türk lirası, atılan bu adımlarla birlikte tekrardan gerçekçi bir yatırım aracına dönüştü. Eğer ortodoks politikaların devam edeceğinin işaretini alırsak, Türk lirasına yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bu tabii ki ortodoks politikaların hangi eksende ne kadar devam edeceğine bağlı olacak."

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