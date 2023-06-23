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Pegasus'tan Kurban Bayramı için 86 ek sefer

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pegasus'tan Kurban Bayramı için 86 ek sefer

 Pegasus Hava Yolları, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı.

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Pegasus, Kurban Bayramı tatilinde yurt içinde 63, yurt dışına ise 23 olmak üzere toplam 86 ek sefer düzenleyecek.

Yurt içinde, Adana, Antalya, İzmir, Kayseri, Dalaman, Bodrum, Ankara, Alanya, Amasya, Trabzon ve İstanbul'a 63 ek sefer planlandı.

Pegasus, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışına İstanbul'dan Danimarka, Makedonya, Bosna Hersek, Almanya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, İtalya, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'ye 23 ek sefer gerçekleştirecek.

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