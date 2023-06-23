Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde çekiliyor?

TRT ekranlarının yepyeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz ilk bölümü ile ekran sınavını verdi. Sıcacık iç ısıtan aile dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile merak edildi. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinde Bambi karakterine hayat veren Eylül Tumbar'ın da olduğu dizi Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, hangi ilde çekiliyor?

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TRT 1 ekranlarının yaz dönemi dizisi Kendi Düşen Ağlamaz ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyicen tam not alan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi aslında bir kitaptan uyarlama. Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlama. Peki Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, hangi ilde çekiliyor?

Kendi Düşen Ağlamaz konusu nedir?

Alize (Eylül Tumbar) annesinin ölümünden sonra babası tarafından şımarık büyütülen genç bir kızdır ve bir o kadar da bencildir. Babasının yıllar sonra yeniden evlenme kararı almasından sonra sinirlenen Alize bunun intikamını almaya çalışır. Bu evliliği engellemek adına onun da karşı çıkacağı gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Ancak işler istediği gibi gitmeyecektir.

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

Selen Soyder - Sinem Devran

Eylül Tumbar - Alize Soner

Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

Berat Yenilmez - Kadir

Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

Yonca Şahinbaş

Serhan Onat - Alp Demirkan

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan - Rıdvan

Sait Genay

Beste Yaralı

Çağla Boz - Tuğçe

Kendi Düşen Ağlamaz hangi kitaptan uyarlama

TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz bir kitaptan uyarlamadı. Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. Dizi İstanbul'da çekilmektedir.