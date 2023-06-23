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Cani adam babasına dehşeti yaşattı! Önce darbetti sonra evi ateşe verip kaçtı

Cani adam babasına dehşeti yaşattı! Önce darbetti sonra evi ateşe verip kaçtı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde babasını darbettiği iddia edilen genç bir süre sonra yaşadığı evi ateşe vererek kaçtı.

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Olay, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 5. Sokak üzerinde meydana geldi. İ.A. akşam saatlerinde tartıştığı babasını darp etti. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra tekrar eve geldiği iddia edilen İ.A. evi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri evde birinin olma ihtimaline karşılık çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, yapılan aramada evde kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekiplerince evi kundakladığı iddia edilen İ.A.’yı yakalama çalışmaları sürüyor.

Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

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