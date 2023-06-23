Nevşehir'de Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince yoga etkinliği düzenlendi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla Kapadokya'da etkinlik düzenledi.

Abone ol

Bu yıl "Tek dünya, tek aile, tek gelecektir" temasıyla Nevşehir'in Avanos ilçesi Paşabağları mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç ile yogaseverler katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Paul, Kapadokya'nın muhteşem atmosferinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçen yıl da Uluslararası Yoga Günü'nü Kapadokya'da kutladıklarını ve yöre halkının misafirperverliğinin kendilerini çok etkilediğini belirten Paul, "Birleşmiş Milletlerin, böylesine büyük bir uluslararası destekle yogaya adanmış bir uluslararası gün ilan etmesi, yoganın evrensel çekiciliğinin ve insanlığa sağladığı muazzam faydaların adeta bir kanıtı niteliğindedir. Yoga sanatı, bilimi ve felsefesi, Hindistan'da ortaya çıkmış olabilir ancak bugün dünyaya aittir. Yoganın popülaritesi dünya çapında giderek artmakta." dedi.

Uluslararası Yoga Günü'nün ilk kez 2015'te kutlandığını aktaran Paul, şöyle konuştu:

"Her yıl güne yeni bir odak noktası belirlemek için bir tema seçiliyor. Geçen yılki tema 'İnsanlık için yoga' idi ki bu, dünyanın Kovid-19 pandemisinden kurtulmaya başladığı bir dönemde pandeminin sadece fiziksel sağlık üzerindeki ani etkilerini değil, aynı zamanda Kovid-19 virüsünün toplum üzerinde yarattığı psikolojik ve zihinsel ıstırabı da hafifletmekte yoganın ne kadar faydalı olduğunu vurgulamak içindi. Bu yıl için Hindistan'ın teması olarak 'Vasudhaiva Kutumbakam için Yoga' seçildi. Bu, Sanskrit dilinde eski bir metinden alınmış bir ifadedir. Anlamı 'Dünya tek bir ailedir, tek dünya, tek aile, tek gelecek.' Sürdürülebilir, bütünsel, sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde çevredeki ekosistemle uyum içinde yaşamaya dair benzersiz bir antik Hint felsefi yaklaşımıdır. Yoga da bu yaklaşıma katkıda bulunur. Yoga insanları bir araya getirir."

Etkinlik kapsamında yoga temalı fotoğraf yarışması da düzenlendi. Katılımcılar çektikleri fotoğrafları büyükelçiliğin e-posta adresine gönderecek, kazanan ilk 3 kişiye ödül verilecek.