Ahmet Akyol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Akyol evli mi, eşi kimdir?

Erdoğan'ın kararıyla, Savunma Sanayii Başkanlığına atanan Prof. Dr. Haluk Görgün ASELSAN Genel Müdürlüğü görevine veda etti yerine gelen isim belli oldu. Bu önemli koltuğa Ahmet Akyol getirildi. Savunma sanayi dünyasında ve iş dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Peki Ahmet Akyol kimdir, aslen nereli? Ahmet Akyol ne iş yapıyor? Ahmet Akyol evli mi eşi kimdir?

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ASELSAN Genel Müdürlüğü görevine Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol atandı. Bu gelişmenin ardından Ahmet Akyol'un hayatı da merak edilmeye, arama motorlarında araştırılmaya başladı. Aslen Kocaeli doğumlu olan Ahmet Akyol şu anda 42 yaşında. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 2005 yılında mezun olan Ahmet Akyol, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akyol, tez çalışmalarına devam ediyor. Peki Ahmet Akyol kiminle evli, eşi kimdir?

Ahmet Akyol kimdir?

Akyol, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Stanford Üniversitesi'nde İnovasyon Liderlik eğitimi alan Akyol, Cranfield Üniversitesinde elektro-optik ve haberleşme konularında eğitimlere katıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akyol, tez çalışmalarına devam ediyor.

Akyol, 2007-2022 yıllarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, HAVELSAN, Quantum3D'de, mühendis, müdür, müşavir, yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili gibi farklı görevlerde bulundu. 2018 yılında atandığı Savunma Sanayii Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı görevine 3 yıl süreyle devam eden Akyol, 2021-2022 yıllarında ise yine Savunma Sanayii Başkanlığında Elektronik Harp ve Radar Sistemleri (EHRS) Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Savunma Sanayii Başkanlığındaki görevlerinin ardından 2022 yılı haziran ayında ASELSAN Yönetim Kurulu kararı ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı görevine atanan Akyol, TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye'yi temsilen NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli kurul üyeliğini sürdürüyor.