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Türkiye'ye giriş yapmak üzereydi! Kapıkule'de bir tırdan uyuşturucu fışkırdı

Türkiye'ye giriş yapmak üzereydi! Kapıkule'de bir tırdan uyuşturucu fışkırdı

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 160 kilogram ecstasy ile 80 kilogram esrar ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Kapıkule Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırı risk analizleri çerçevesinde takibe aldı.

Gümrük tescil işlemlerinin sonrasında TIR, ekiplerce x- ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk algılanması üzerine ekipler tarafından yapılan fiziki aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş şeffaf poşetlerin içinde yeşil renkli bitki ve hap cinsi maddeler olduğu tespit edildi.

Çeşitli renk ve şekillerdeki hap ve yeşil bitki cinsi maddelerin, yapılan analizinde esrar ve ectasy olduğu anlaşıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 160 kilogram ecstasy ve 80 kilogram esrar olmak üzere toplamda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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