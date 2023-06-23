Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması! "Hiç kimse çıkmazsa ben adayım"

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali bey ya kongre yap ya da bunu konuyu kapat. Aday çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." diye konuştu. Ali Koç'un iddialarına sert bir şekilde cevap veren Yıldırım sarı-lacivertli kulübün borçları hakkında ise "Bu konuda kim yanlış açıklama yaparsa, onu mahkemeye vereceğim. Namuslu ve şerefli olsunlar" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım gündemdeki konular, Ali Koç'un açıklamaları ve iddialara yanıt vermek için basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

"Ali bey ile bu iş yürümez"

"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor. Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı. Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, Seçim değil."

"Kongrede yapılan konuşmalar bizi üzdü"

"Ben konuşmayacaktım. Ancak kongrede yaşananlar ve yapılan konuşmalar bizi üzdü. Bunlara cevap vermem gerektiğine inandığımız için sizi davet ettik. Samimi konuşmalar yapacağız. Kongreden önce açıklamayı neden yaptık? Fenerbahçe 5 senedir çok güçsüz. Ali Koç'un şahsıyla bu iş yürümez. Her yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Hem maddi hem manevi anlamda hem bana fikir verecek anlamda... Benim dışımda da kamoyuna çıkacak, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef Fenerbahçe yönetiminde bu yok. Benim de olağanüstü kongre çağrısı yapmamda sebep buydu."

"Olağanüstü kongre yap deme sebebim seçim değildi. Güven oyu iste, seçim değil. Pendikspor'a yenilip, Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz sene kongre kararı aldık. Kimse çıkmadı, tek başıma kaldım ama güçlü bir yönetim yaptık. 2006'da Denizli'de şampiyonluğu bıraktık. Yeniden yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra yine oldu. Güvenoyu almak için yine seçim yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey güvenoyu alsa da yıl sonuna kadar kimse kendisine hakaret etmekten, tenkit etmekten çekinecektir. Güvenoyu almadan devam ederseniz bir başarısızla herkes ayağa kalkacak. Belki Fenerbahçe kongre zamanı gelmeden kongre yapacak. Bu gözüküyor."

"Hiç kimse çıkmazsa ben adayım"

"Zorlukları görmüyor. Ali Bey'e acilen tavsiyem, güven oyu alacağı kongre yapmasıdır. 2024'te adaylar çıkmalıdır ve çıkacaktır. Biz decamianın fertleri olarak destek olacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. 54 bin kongre üyesi var, en az 15-20 bin üye başkan adayı olabilecek durumda. Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ya yarın bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Ama bir aday çıksın kongre yaparım jestlerinden de kendini kurtar. Böyle hem Fenerbahçe'yi hem kendini küçültüyorsun. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Herkes haddini bilsin."

"En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık. Erol Bilecik de yalan söylüyor, Burhan Karaçam da yalan söylüyor, Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Bir daha da bu konular hakkında konuşmayacağım. Mahkemeye vereceğim."

"Forbes 'Aziz'in mucizesi' yazdı"

"Fenerbahçe tarihinde 250 milyon dolar bütçe yaptım. Forbes, 'Aziz'in mucizesi' yazdı. Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Beni zorla çekmeyin."

"Tüm mal varlıklarını alacağım, Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak"

"Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Mal varlıklarını satışa çıkarsınlar, hepsini alacağım, Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak."

"Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık'

"Fenerbahçe Koleji'ni kapatsınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık."

"Bu kulüp şahısların değildir"

"Bu kulüp; taraftarın, kongre üyesinin ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsunuz, önce bunları ortadan kaldıracaksınız. Hep şunu söyledim. Eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşılığı bir değer varsa korkmayın. Borcunuz sizi rahatsız etmesin."

"Namusum, şerefim üstüne ödeyeceğim"

"Üç arkadaşımı görevlendireceğim, onlar da görevlendirsin. Borç fazlaysa, namusum, şerefim üstüne ödeyeceğim. Borç çıkmazsa namuslu olsunlar çıkıp bunu açıklasınlar. Benim tek istediğim bu. Bunların hepsi hikaye."

"3 milyar TL borç bıraktım, şu an 7.6 milyar TL"

"Yüzde 20-30 fazla harcama yapacağız diye yetki istediler. Bizim tüzüğümüz %10'dan fazlasına müsaade etmiyordu. Yüzde 30 fazla harcama yaptılar. Ben 3 milyar TL borç bıraktım, şu anki borç 7.6 Milyar TL. Eee biz sana burada bıraktık.! Bir daha konuşmayacağım. Bana ne ya! Ben 20 sene Başkanlık yaptım, hesabı, kitabı yaptım! Fenerbahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Sol bek aldılar, Samet Akaydin'ı aldılar! Başka transfer yaptılarsa, onların ödemesi var. 50 Milyon dolar Yapı Kredi'den para aldı, bu para nerede? Kendisi kulübe ne kadar verdi? Açıklasın, teşekkür edelim. Motive olur ya."

"Fenerbahçe, Koçspor oldu"

"Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor.' Başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli ne? Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşer. Cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam, böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç Grubu'ndan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum, Fenerbahçe 'Koçspor' oldu. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor."

"Televizyon skoru yanlış yazıyor diyorum"

Benim çocuklarım var, üzülüyorlar. Maç seyrediyorlar, Fenerbahçe mağlup. Orada yazıyor 0-2! Hangi maç olduğunu anlıyorsunuz. Soruyor bana, 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-0 yazıyor' diyor. 'O televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Buralara geldik. Biz de 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerle uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. FETÖ'yü iyi anlamak lazım. Sonunda devleti ele geçirmek için kurulan örgüttür. Bu örgüt ile mücadele ettik. İnsanlar sokaklara çıktı. Bu mücadelede yer almak için. "Biz hiç şike" yapmadık dedik hep.

"Gönlümden geçen aday Murat Ülker"

Ben başkan adayı aramıyorum. Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Bunlardan biri, gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Ben Nihay Bey'e teklifte bulunmadım. Kulüpten istifa etti. Bizim bildiğimiz Nihat Bey aday olamaz. Olsa destek veririz. Murat Ülker benim dostum. Arada bir kendisiyle Yemek yeriz. Kendisi tüm Fenerbahçeliler tarafından bilinen, iyi bir Fenerbahçelidir. Onun başkan olmasını çok isterim. Fenerbahçe'ye çok katkıları olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe başkanlığı Murat Bey'e çok yakışır. Böyle bir karar verirse tüm gücümle destek veririm.

"Ferit Şahenk aday olursa desteklerim"

"Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Kendisini 6 aydır görmedim. Ama aday olmak isterse her türlü desteklerim. Ayrıca benim yönetimlerimde en az 5-6 aday olabilecek insan vardır. Onlar karar verecek. Ben yine desteğimi veririm."

"Fenerbahçe başkansız kalmaz"

"Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Geçmişte çok fırtınalı günler olmuştur ama hep fırtınalar dinmiştir. Genel Kurul'a neden gelmediğimi soruyorlar. Ben gelirim de kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Ben oraya gelip konuşursam neler olacaklarının farkında değiller mi? 50-100 kişi taraftar istifa diye bağırdılar da hemen dağıldılar. Hiçbir tedbir yok. Onlara bir şey olmasın diye gitmiyorum."