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Ormanlık alanlara girişler yasaklandı! Valilik kararı duyurdu

Ormanlık alanlara girişler yasaklandı! Valilik kararı duyurdu

OSMANİYE Valiliği, mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye il sınırlarında son yıllarda büyük çapta orman yangınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

İlerleyen günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği belirtilen açıklamada, "Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 'emre aykırı davranış'tan idari işlem yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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