AÖF yaz okulu kayıtları 2023 ne zaman, sınavlar online mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler yaz okulu kayıt tarihlerine çevrildi. Bahar dönemi final sınavlarına katılım gösteren öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt ücretini ve yaz okulu kayıtlarının başlayacağı tarihi mercek altına aldı. 3 - 4 ve 10 - 11 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavlar online (çevrim içi) olarak gerçekleştirildi. İşte 2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri...

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AÖF Bahar Dönemi finalleri 3-4 ve 10-11 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından, AÖF yaz okulu kayıt tarihini beklemeye başladı. Peki, "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 AÖF sınavları online mı olacak, kayıt ücreti ne kadar?" İşte AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) yaz okulu kayıtlarını 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alacak.

AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF yaz okulu 10 Temmuz’da başlayacak ve 6 hafta boyunca devam edecek. Ağustos ayında sona eren eğitimin ardından öğrenciler sınava girecek.

AÖF yaz okulu sınavları online mi?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.