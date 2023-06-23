Son dakika! Dolar 25 lirayı da aştı! 'Dolar kaç TL oldu' diye dakika dakika takip! İşte 23 Haziran döviz kurları

Merkez Bankası'nın dün 27 ay sonra yaptığı faiz artışı sonrası dolar ve euro adeta çıldırdı. Faiz artışını yeterli görmeyen döviz kurları dakika dakika rekor üstüne rekor kırdı. Dolar yeni güne tarihi bir rekor daha kırarak başladı. Dolar tarihte ilk kez 25 lirayı aştı. Vatandaş "Dolar kaç TL oldu" diye ekranlardan gözünü ayıramaz hale geldi.

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Merkez Bankası, dün yüzde 20 ve üzeri bir faiz kararı bekleyen piyasayı faizi yüzde 15'e çekerek hayal kırıklığına uğrattı. MB'nin 27 ay sonra faizi yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltmesi ve kademeli artışın süreceği açıklaması doların tarihin en yüksek seviyelerini görerek saat saat rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu.

Merkez'in kararı öncesi dolar kaç TL idi?

Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını 23.49 liraya kadar gerileyerek, euro ise 25,71’e kadar gerileyerek bekledi. Faiz artırımı piyasa beklentisinin altında kalınca dolar dün önce 24 lirayı aştı sonra da 25 liranın kapısına dayandı. Dolar dünü yüzde 5,7 yükselişle 24,9075 seviyesinde tamamlamıştı.

Cuma gününe 25 lira rekoruyla başladı

Dolar 23 Haziran 2023 Cuma gününe 25 lirayı aşıp yeni bir rekor kırarak başladı. Asya’da gerçekleşen indikatif fiyatlamalara göre dolar/TL sabah saatlerinde günlük yüzde 2,3 yükselişle 25,48’e kadar çıktı. Euro da 27,88 TL'yi görerek 28 liranın kapısına dayandı.

Saat 09:00 itibariyle piyasalar: Dolar 25.48'i gördükten sonra bir miktar geriledi ve 25.20 lira seviyelerinde seyrediyor. Euro da 77.88'den 27.53 TL'ye geriledi.