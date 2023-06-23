Hemoroid korkulu rüyanız olmasın! Kurtulmak mümkün

Hemoroidin halk arasında basur veya mayasıl olarak tabir edilen bir nevi damar hastalığı olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, hemoroidin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

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Hemoroidin genellikle makat çevresinde ve ya büyük abdest yaparken ağrı, kanama veya kaşıntı şikâyetiyle kendini belli ettiğini anlatan Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, bunun sebebinin de özellikle anüs çevresindeki damarların genişlemesine bağlı sarkmalar olduğunu dile getirdi.

Op. Dr. Mehmet Tekin, bu genişlemeler ve sarkmaların zaman zaman o bölgedeki ısı artışı veya nem artışına bağlı peşinden kaşıntıları getirebileceğini ifade ederek, “Hemoroid en hafif ağrıdan başlayarak dayanılmaz ağrılara kadar giden uzun bir periyodu vardır. Genellikle hemoroid deyince halk arasında sıkça söylenen iç hemoroid veya dış hemoroid olarak bazı tipleri vardır. Bunlar iç veya dış olması tedavi yönteminde çok fazla bir şey değiştirmez.” dedi.

Beslenme ve yaşantı şeklini değiştirmek gerekiyor

“Hemoroid hastalığından kurtulmak için beslenmemizi ve yaşantı şeklimizi değiştirmemiz gerekir” diyen Op. Dr. Mehmet Tekin, “ Öncelikle tedavisinde diyetin düzenlenmesi yani acılı, baharatlı ve kabızlık yapacak gıdalardan kaçınılması gerekir. Ağır kaldırmamak ıkınıp zorlamamak gerekir. Daha sonrasında damarları kuvvetlendiren bazı ilaçlar veya halk arasında çokça kullanılan fitil ve kremler medikal tedavide yani ilaç tedavisinde yer almaktadır. Kabızlığı önleyecek bazı ilaçlar şurup, tablet ilaçlar olabilir. Ama bizlerin tercihi diyetinin düzenlenmesi ve düzenli beslenmek. Kabızlık şikayetlerini gidererek hemoroid semptomlarının gerilmesine neden olabilir.” şeklinde konuştu.

İlaç tedavilerinin yanında cerrahi tedaviler de hemoroid tedavilerinde tercih edilen bir seçenektir

Her şeyde olduğu gibi ilaç tedavisiyle devam alınamıyorsa, en kesin çözümünün ameliyat olduğunu söyleyen Op. Dr. Mehmet Tekin, şu uyarılarda bulundu:

“Ameliyat deyince korkmamak gerekiyor. Ameliyatlar birkaç çeşit yapılıyor. Cerrahi yöntemden çıkarılmasından lazer ile yakılana kadar farklı çeşitlerde operasyonlar hemoroid hastalıklarının kurtulmasında bizler için bir seçenektir. Kesinlikle hemoroidden, ameliyattan, tedavi olmaktan korkmamak gerekir. Çünkü tedavisi olan bir şey de sıkıntıya düşmek doğru bir şey değil. Her gün çekmektense bu hastalığın tedavisini olarak hayata tekrar konforlu olarak yaşamaktır."