Yaşar Acar Fen Lisesi 2023 taban-tavan puanları tablosu 2023 yüzdelik dilim puanları

5 Haziran'da yapılan lise giriş sınavı LGS sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. Kız öğrencilerin daha başarılı olduğu LGS sınav sonuçlarının ardından puanlarını öğrenen öğrenciler liselerin 2023 yüzdelik dilimlerini ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasay Lisesi taban puanları kaç, en düşük-en yüksek lise yüzdelik dilim tablosu

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LGS sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı, MEB sonuçları öğrencilerin erişimine açtı. LGS sonuçlarının ardından öğrenciler liselerin yüzdelik dilimlerini ve 2023 liselerin en düşük taban-tavan puanlarını araştırmaya başladı. Peki Yaşar Acar Fen Lisesi 2022 yüzdelik dilimi ve taban-tavan puanı kaç puan? 2023 Yaşar Acar Fen Lisesi kontenjan bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları 26 Haziran'da bakanlığın internet adresinden ilan edilecekti ancak sonuçlar 3 gün önceden açıklandı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Taban puan ile öğrenci alan özel liseler ise sonuçların ilan edilmesinin ardından, 26 Haziran itibariyle taban puanlarını internet sayfalarında yayınlayacak. Sonuçlar MEB’in internet adresinden öğrenilebilecek. Bakan Tekin bugün yaptığı açıklamada, LGS sonuçlarını kısa bir süre sonra açıklayacaklarını, kılavuzun ise 26 Haziran'da ilan edileceğini ifade etmişti.

LGS TABAN TAVAN PUANLARI TABLOSU

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 482,66

En yüksek yüzdelik dilim: 0,84

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

Yüzdelik dilim nedir:

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

Yüzdelik dilim hesaplaması:

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.