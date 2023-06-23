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İdrar renginizi takip edin, hastalıktan uzak kalın!

İdrar renginizi takip edin, hastalıktan uzak kalın!

Yeterli su tüketmemek sağlık problemlerine yol açıyor. İdrar rengi bu konuda bizi uyarıyor!

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Hayata geçirdiği çalışmalarda yetersiz su tüketiminin doğurduğu problemlere sıklıkla dikkat çeken Türk Böbrek Vakfı, bu kez ‘Seninki Ne Renk’ etkinliği Bakırköy meydanında halkı bilgilendirdi. Etkinlikte idrar renginin sağlığa dair verdiği ipuçları, hazırlanan farklı renkli sıvı içeriklerle halka aktarılırken, bilgilendirici broşürler ile su dağıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Timur Erk, idrar rengindeki değişimin sağlık hakkında önemli ipuçları verdiğine dikkat çekti. Erk, ideal idrar renginin açık sarı olduğunu, renkteki koyulaşmanın artması ve köpüklü idrarın sağlık sıkıntılarının habercisi olduğunu belirtti. Erk, vatandaşlara idrar renklerini kontrol etmeleri çağrısında bulunurken, özellikle yaşlı bireylerin ve çocukların idrarlarının aile üyeleri tarafından sürekli kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle yaşlıların su içmeyi unuttuğunu ifade eden Erk, "Aile büyüklerimizin yeterli su içmeleri konusunda destekçi olalım" dedi.

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