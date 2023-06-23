Mustafa Sarıgül'ün Partisi TDP CHP'ye katıldı! Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerdeki o sloganı hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ile görüştü. Kılıçdaroğlu "Sayın Sarıgül ve arkadaşları Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz" dedi.

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Mustafa Sarıgül, Genel Başkanlığını yürüttüğü TDP'nin bugün düzenlediği Olağanüstü Kurultay'da CHP'ye katılma kararı almasının ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Genel merkeze gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre tarafından karşılanan Sarıgül'ü daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın Sarıgül ve arkadaşları, Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız.' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız." diye konuştu.

Ayrılıktan değil beraber olmaktan, aynı hedefe yürümekten, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan, ülke ekonomisini güçlendirmekten, üniversiteleri bilgi üreten kurumlar hale getirmekten, ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına teşekkür etti.