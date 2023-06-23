BIST 5.504
DOLAR 25,10
EURO 27,35
ALTIN 1.557,04
HABER /  POLİTİKA

Mustafa Sarıgül'ün Partisi TDP CHP'ye katıldı! Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerdeki o sloganı hatırlattı

Mustafa Sarıgül'ün Partisi TDP CHP'ye katıldı! Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerdeki o sloganı hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ile görüştü. Kılıçdaroğlu "Sayın Sarıgül ve arkadaşları Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz" dedi.

Abone ol

Mustafa Sarıgül, Genel Başkanlığını yürüttüğü TDP'nin bugün düzenlediği Olağanüstü Kurultay'da CHP'ye katılma kararı almasının ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Genel merkeze gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre tarafından karşılanan Sarıgül'ü daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın Sarıgül ve arkadaşları, Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız.' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız." diye konuştu.

Ayrılıktan değil beraber olmaktan, aynı hedefe yürümekten, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan, ülke ekonomisini güçlendirmekten, üniversiteleri bilgi üreten kurumlar hale getirmekten, ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayrama 5 gün kala Bodrum'a akın başladı! 1 günde 25 bin araç giriş yaptı: 24 saate çıkarıldı!
Bayrama 5 gün kala Bodrum'a akın başladı! 1 günde 25 bin araç giriş yaptı: 24 saate çıkarıldı!
BiTaksi İstanbul'da ‘Büyük Taksi' dönemini başlattı
BiTaksi İstanbul'da ‘Büyük Taksi' dönemini başlattı
Lise taban puanları 2023 yüzdelik dilime göre lise tercihleri listesi
Lise taban puanları 2023 yüzdelik dilime göre lise tercihleri listesi
Avrupa liglerinde şampiyonluğun anahtarı yerli teknik direktörler
Avrupa liglerinde şampiyonluğun anahtarı yerli teknik direktörler
Kamuda çalışan işçilerin beklediği haber geldi! Ödemeler bugün başladı
Kamuda çalışan işçilerin beklediği haber geldi! Ödemeler bugün başladı
Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı!
Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı!
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
AÖF yaz okulu kayıtları 2023 ne zaman, sınavlar online mi yapılacak?
AÖF yaz okulu kayıtları 2023 ne zaman, sınavlar online mi yapılacak?
Siemens'in yeni şarj üniteleri ile şarj süresi 15 dakikaya iniyor!
Siemens'in yeni şarj üniteleri ile şarj süresi 15 dakikaya iniyor!
Konya Beyşehir'de yumurtadan çıkan yavru leylekler büyümeye başladı
Konya Beyşehir'de yumurtadan çıkan yavru leylekler büyümeye başladı
Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Son dakika! Dolar 25 lirayı da aştı! 'Dolar kaç TL oldu' diye dakika dakika takip! İşte 23 Haziran döviz kurları
Son dakika! Dolar 25 lirayı da aştı! 'Dolar kaç TL oldu' diye dakika dakika takip! İşte 23 Haziran döviz kurları