BIST 5.495
DOLAR 25,07
EURO 27,29
ALTIN 1.557,61
HABER /  GÜNCEL

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 3,4 milyar liralık ödeme bugün yapılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 3,4 milyar liralık ödeme bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 479 milyon 874 bin lira tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon liralık yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yumaklı, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "2 milyar 479 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon lira yaş çay alım bedeli olmak üzere, toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin lira ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Park halindeyken harekete geçti koca tır dehşet saçtı! 2 kişi ölümden döndü, otomobillere çarparak durabildi...
Park halindeyken harekete geçti koca tır dehşet saçtı! 2 kişi ölümden döndü, otomobillere çarparak durabildi...
Hemoroid korkulu rüyanız olmasın! Kurtulmak mümkün
Hemoroid korkulu rüyanız olmasın! Kurtulmak mümkün
İdrar renginizi takip edin, hastalıktan uzak kalın!
İdrar renginizi takip edin, hastalıktan uzak kalın!
Yaşar Acar Fen Lisesi 2023 taban-tavan puanları tablosu 2023 yüzdelik dilim puanları
Yaşar Acar Fen Lisesi 2023 taban-tavan puanları tablosu 2023 yüzdelik dilim puanları
Mustafa Sarıgül'ün Partisi TDP CHP'ye katıldı! Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerdeki o sloganı hatırlattı
Mustafa Sarıgül'ün Partisi TDP CHP'ye katıldı! Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerdeki o sloganı hatırlattı
Bayram tatilinde yola çıkacaklar için uzmanından ‘Uyku’ uyarısı!
Bayram tatilinde yola çıkacaklar için uzmanından ‘Uyku’ uyarısı!
Bayrama 5 gün kala Bodrum'a akın başladı! 1 günde 25 bin araç giriş yaptı: 24 saate çıkarıldı!
Bayrama 5 gün kala Bodrum'a akın başladı! 1 günde 25 bin araç giriş yaptı: 24 saate çıkarıldı!
BiTaksi İstanbul'da ‘Büyük Taksi' dönemini başlattı
BiTaksi İstanbul'da ‘Büyük Taksi' dönemini başlattı
Lise taban puanları 2023 yüzdelik dilime göre lise tercihleri listesi
Lise taban puanları 2023 yüzdelik dilime göre lise tercihleri listesi
Avrupa liglerinde şampiyonluğun anahtarı yerli teknik direktörler
Avrupa liglerinde şampiyonluğun anahtarı yerli teknik direktörler
Kamuda çalışan işçilerin beklediği haber geldi! Ödemeler bugün başladı
Kamuda çalışan işçilerin beklediği haber geldi! Ödemeler bugün başladı
Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı!
Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı!