DEVA, Gelecek ve Saadet partileri anlaşamadı! Yeni formül belli oldu iki parti grup kuracak

CHP listelerinden seçilen ve Meclis'te grup kurmak için harekete geçen DEVA, Gelecek ve Saadet partileri anlaşamadı. Masadaki yeni formül, Gelecek Partili milletvekillerinin transferi ile Saadet Partisi çatısı altında bir grup kurulması olarak kararlaştırıldı. Her iki partinin yetkilileri de anlaşmaya varmak üzere olduklarını bildirdi.

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CHP listesinden Meclis’e giren Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin birleşerek Meclis’te yeni bir grup kurması beklenirken DEVA Partisi’nden sürpriz bir açıklama geldi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’yle kuracakları iddia edilen ortak Meclis grubuna katılmayacaklarını bildirerek, “Ortak grup üç partiye zarar verecekti, ‘hayır’ dedik” ifadesini kullandı.

Saadet, çatı partide ısrarcı oldu

Edinilen bilgiye göre, DEVA Partisi’nin bu kararı almasında üç partinin çatı parti üzerinde uzlaşamaması etkili oldu. Saadet Partisi’nin yetkili kurullarında yapılan toplantılarda partinin köklü bir parti olduğu ve Saadet Partisi’nin bu üç parti arasında en geniş teşkilata sahip yapılanma olduğuna dikkat çekiliyordu. Bu yüzden Saadet Partililer, çatı partinin kendi partileri olması konusunda ısrarcı oldu ve bu karardan geri adım atmadı.

DEVA’da “en çok sandalye bizde” yorumu

DEVA Partisi’nde ise Meclis’te 15 milletvekili ile en çok sandalyeye sahip olmalarından dolayı çatı partinin kendilerinin olması gerektiği görüşü dile getirildi. Yapılan görüşmelerde bu konuda uzlaşı sağlanamayınca DEVA Partisi’nin grupta yer almama kararı aldığı öğrenildi.

Kararın ardından yeni formül gündeme geldi

Saadet Partili yetkililerin, DEVA Partisi’nin bu kararının kendilerine ulaşmasının ardından Gelecek Partisi ile temasları sıklaştırdığı belirtilirken masaya yeni bir formül geldi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Saadet Partisi, Gelecek Partisi’ne, milletvekili transferi ile Meclis’te Saadet çatısı altında iki partili bir grup kurma teklifi götürdü. Teklife göre, CHP listesinden Meclis’e giren 10 Gelecek Partili, Saadet Partisi’ne transfer olacak.

Böylece Meclis’te 20 sandalyeye ulaşan Saadet Partisi, Meclis’te yeni grup kurma hakkı elde etmiş olacak. Saadet Partili yetkililer, Gelecek Partili milletvekillerinin yine kendi partilerinin görüşü doğrultusunda siyaset yürüteceğini, siyasi faaliyetlerini Gelecek Partisi adına yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Kürsü hakkı elde edecek, komisyonlara üye verecek

Meclis’te grubu bulunan partinin genel başkanı, kürsü hakkına kavuşuyor ve haftada bir gün grubuna hitaben Meclis’te konuşma yapabiliyor. Bunun yanında Meclis’te grubu olan parti, ihtisas komisyonlarına en az bir üye verebiliyor ve komisyonlarda da böylece söz hakkı elde etmiş oluyor. Her iki partinin yetkilileri, grup kurulması halinde daha etkili siyaset yapabileceklerini dile getiriyor.