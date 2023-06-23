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Kaş’taki orman yangını yarım saatte kontrol altına alındı

Kaş’taki orman yangını yarım saatte kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

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Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kaş İkizce Mahallesi’nde 14.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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