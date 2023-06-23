BIST 5.504
DOLAR 25,10
EURO 27,35
ALTIN 1.557,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da heyelan: 3 ev boşaltıldı

Trabzon'da heyelan: 3 ev boşaltıldı

TRABZON'un Yomra ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Abone ol

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesine bağlı Ocak Mahallesi'nde heyelan oluştu. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AA muhabirine, Ocak Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 3 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi.

Heyelanın ardından yamaçtan su akıntısının devam ettiğini belirten Bıyık, akıntı durmadığı için heyelanlı bölgeye girilemediğini ve mahalleye giden yolun toprak kayması nedeniyle kapandığını, ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığını vurguladı.

Ocak Mahalle Muhtarı Şemsettin Özcan ise yağışın son bir haftadır aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "Gece bir gürültü geldi. Bu gürültüden sonra zaten heyelan ırmağın önünü tıkayıp sele dönüştürdü. Heyelanın olduğu yerdeki evin yapısında bir şey yok ama kayma ihtimali var. Şu anda da heyelan riski devam ediyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Demirtaş açıkladı! Faiz yükseltildiği halde dolar neden artıyor?
Özgür Demirtaş açıkladı! Faiz yükseltildiği halde dolar neden artıyor?
DEVA, Gelecek ve Saadet partileri anlaşamadı! Yeni formül belli oldu iki parti grup kuracak
DEVA, Gelecek ve Saadet partileri anlaşamadı! Yeni formül belli oldu iki parti grup kuracak
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 3,4 milyar liralık ödeme bugün yapılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 3,4 milyar liralık ödeme bugün yapılıyor
Park halindeyken harekete geçti koca tır dehşet saçtı! 2 kişi ölümden döndü, otomobillere çarparak durabildi...
Park halindeyken harekete geçti koca tır dehşet saçtı! 2 kişi ölümden döndü, otomobillere çarparak durabildi...
Hemoroid korkulu rüyanız olmasın! Kurtulmak mümkün
Hemoroid korkulu rüyanız olmasın! Kurtulmak mümkün
İdrar renginizi takip edin, hastalıktan uzak kalın!
İdrar renginizi takip edin, hastalıktan uzak kalın!
Yaşar Acar Fen Lisesi 2023 taban-tavan puanları tablosu 2023 yüzdelik dilim puanları
Yaşar Acar Fen Lisesi 2023 taban-tavan puanları tablosu 2023 yüzdelik dilim puanları
Mustafa Sarıgül'ün Partisi TDP CHP'ye katıldı! Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerdeki o sloganı hatırlattı
Mustafa Sarıgül'ün Partisi TDP CHP'ye katıldı! Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerdeki o sloganı hatırlattı
Bayram tatilinde yola çıkacaklar için uzmanından ‘Uyku’ uyarısı!
Bayram tatilinde yola çıkacaklar için uzmanından ‘Uyku’ uyarısı!
Bayrama 5 gün kala Bodrum'a akın başladı! 1 günde 25 bin araç giriş yaptı: 24 saate çıkarıldı!
Bayrama 5 gün kala Bodrum'a akın başladı! 1 günde 25 bin araç giriş yaptı: 24 saate çıkarıldı!
BiTaksi İstanbul'da ‘Büyük Taksi' dönemini başlattı
BiTaksi İstanbul'da ‘Büyük Taksi' dönemini başlattı
Lise taban puanları 2023 yüzdelik dilime göre lise tercihleri listesi
Lise taban puanları 2023 yüzdelik dilime göre lise tercihleri listesi