BIST 5.500
DOLAR 25,08
EURO 27,30
ALTIN 1.551,71
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Betül Çolak LGS'de 500 tam puan aldı!

Betül Çolak LGS'de 500 tam puan aldı!

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Betül Çolak tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı.

Abone ol

4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları açıklandı.

Buna göre, Çolak tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrencinin arasında yer aldı.

Çolak, AA muhabirine sınavlara öğretmenlerinin desteği ile hazırlandığını söyledi.

Yaklaşık 10 aylık sürede sınavlara hazırlandığını anlatan Çolak, "Çok disiplinli çalıştım, senenin başından beri. Öğretmenlerim ve ailelim bu süreçte çok destek oldu." dedi.

Günde ortalama 2 saat sadece sınava hazırlık için test çözdüğünü ve belirlediği konu başlıkları üzerinde çalışmalar yaptığını dile getiren Çolak, sınavda tam puan aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

Başarısını arttırarak sürdürmek istediğini anlatan Çolak, "Okulum bana çok ciddi bir çalışma disiplini kattı. Bunu lisede de devam ettirip, aynı başarıyı yakalamak istiyorum. Ailemi gururlandırdım ve mutlu oldum." diye konuştu.

Okul Müdürü İbrahim Şimşek, öğrencisinin başarısı ile gururlandıklarını ifade etti.

Sınavlara yoğun bir tempo ile hazırlandıklarını dile getiren Şimşek, okullarındaki başarının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris'te orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Marmaris'te orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
Antalya'da ceset şoku! Yürüyüş yapanlar görüp ihbar etti
Antalya'da ceset şoku! Yürüyüş yapanlar görüp ihbar etti
Bayram tatilinde yola çıkmadan önce lastik kontrollerine dikkat!
Bayram tatilinde yola çıkmadan önce lastik kontrollerine dikkat!
3. Avrupa Oyunları: Karatede yarı finale kalan üç milli sporcu, madalya almayı garantiledi
3. Avrupa Oyunları: Karatede yarı finale kalan üç milli sporcu, madalya almayı garantiledi
EYT'liler refah zammını ne zaman alabilecek? Dilekçe'nin son tarihi ne zaman?
EYT'liler refah zammını ne zaman alabilecek? Dilekçe'nin son tarihi ne zaman?
Trabzon'da heyelan: 3 ev boşaltıldı
Trabzon'da heyelan: 3 ev boşaltıldı
Kaş’taki orman yangını yarım saatte kontrol altına alındı
Kaş’taki orman yangını yarım saatte kontrol altına alındı
Özgür Demirtaş açıkladı! Faiz yükseltildiği halde dolar neden artıyor?
Özgür Demirtaş açıkladı! Faiz yükseltildiği halde dolar neden artıyor?
DEVA, Gelecek ve Saadet partileri anlaşamadı! Yeni formül belli oldu iki parti grup kuracak
DEVA, Gelecek ve Saadet partileri anlaşamadı! Yeni formül belli oldu iki parti grup kuracak
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 3,4 milyar liralık ödeme bugün yapılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 3,4 milyar liralık ödeme bugün yapılıyor
Park halindeyken harekete geçti koca tır dehşet saçtı! 2 kişi ölümden döndü, otomobillere çarparak durabildi...
Park halindeyken harekete geçti koca tır dehşet saçtı! 2 kişi ölümden döndü, otomobillere çarparak durabildi...