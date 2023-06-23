Türkiye Yol Şampiyonası: Yunus Emre etabında birinci Burak Abay

Eskişehir kent merkezinden başlayıp Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Mahallesi’nde son bulan Yunus Emre Yol Şampiyonası etabında, Elit Erkek kategorisinde birinci Burak Abay oldu.

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Sabah Odunpazarı ilçesinden Vali Erol Ayyıldız’ın komutu ile başlayan Türkiye Yol Şampiyonası’nın Yunus Emre Yol Şampiyonası etabı Elit Erkek kategorisi, kıyasıya rekabete sahne oldu. Sıcak havaya rağmen sporcular onlarca kilometre pedal çevirerek bitiş çizgisini ilk geçmek için çaba sarf etti.

Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Külliyesi’ndeki bitiş noktasına ilk ulaşan isim Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden Burak Abay oldu. İkinci Spor Toto Spor Kulübü’nden Ahmet Örken, üçüncü ise yine Spor Toto Spor Kulübü’nden Tahir Buğra Yiğit oldu.