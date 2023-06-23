Yaz geldi turizm bölgelerinde orman yangınları başladı! Marmaris, Kaş ve Manavgat'ta orman yangını

Türkiye'ye geçtiğimiz yıllarda kabusu yaşatan orman yangınları bu yaz tekrar baş gösterdi. Bugün Antalya'nın Manavgat, Kaş ilçeleri ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Antalya'daki orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken Marmaris'teki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Türkiye'de orman yangınları yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla tekrar başladı. Bugün Antalya'nın Manavgat, Kaş ilçeleri ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Antalya'daki orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Marmaris'te çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıana Mahallesi’nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangına havadan 8 helikopter ve 5 uçakla müdahale ediliyor.

Kaş'ta 1 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Kaş ilçesi İkizce Mahallesi Gölet mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 3 helikopterle havadan, 5 arazöz, itfaiye ve 3 ilk müdahale aracıyla karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışma başlatıldı. Yangında bir hektar alan zarar gördü.

Manavgat'ta tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Antalya Manavgat'ta ise bir vatandaşa ait tarladan başlayan ve anızla birlikte saman balyalarının yandığı yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar ve olay yerine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol ekiplerince ağaç dallarıyla yapıldı.

Yangının büyümesi üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 tanker, 3 ilk müdahale aracı ve Manavgat'ta konuşlanan 2 helikopter ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri, Manavgat Belediyesi su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti.

2 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Yangın, tarladaki anızdan ormanlık alana sıçrarken, yapılan müdahale sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı, 2 dönüm orman alanının zarar gördüğü bildirildi.