BIST 5.583
DOLAR 25,08
EURO 27,30
ALTIN 1.550,30
HABER /  EKONOMİ

AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı nedeniyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) yoğunluk yaşanıyor. Otobüs firmaları, ek seferler düzenliyor

Abone ol

Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu AŞTİ'de, en çok deprem illerine sefer düzenleniyor.

Kahramanmaraş'a sefer düzenleyen seyahat firması yetkilisi Sefer Demir, AA muhabirine, Elbistan ilçesine seyahat eden yolcularının ağırlıklı olarak depremzedelerden oluştuğunu söyledi.

Depremzede yolcuların biletlerinin AFAD tarafından karşılandığını belirten Demir, bu seneki Kurban Bayramı'nda daha fazla yolcu taşındığını, ek otobüs seferleri düzenlendiğini kaydetti.

Demir, yoğunluğun yaz tatiliyle de bağlantılı olduğunu dile getirerek, "İki servisimizin arkasına 5 ek servis daha açtık." diye konuştu.


Deprem bölgesi yolcularına özel indirim uyguladıklarını belirten Demir, "Elbistan'da evleri yıkılanlar buradan biletlerini alıp kabir ziyaretlerini yapıyor, orada günlük işlerini halledip tekrar dönüyor." ifadesini kullandı.

En fazla seyahat Hatay'a yapılıyor

Hatay'a sefer düzenleyen seyahat firması yetkilisi Mesut Tekeş ise bu yıl Kurban Bayramı'nın okul tatiline denk gelmesi nedeniyle bilet satışlarının arttığını anlattı.

Hatay için ek sefer yapmalarına rağmen yoğunluğun devam ettiğini bildiren Tekeş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ gibi deprem illerine de bilet satışı gerçekleştirdiklerini ancak deprem bölgeleri arasında en fazla bileti Hatay için kestiklerini belirtti.

Arife gününden itibaren tüm biletlerin tükendiğini, günde yaklaşık 300 yolcu taşıdıklarını dile getiren Tekeş, AŞTİ'de Hatay'a sefer düzenleyen 10 firma bulunduğunu, böylece günde 2 bin 500-3 bin yolcunun bu kente taşındığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne’de “Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri”
Edirne’de “Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri”
2023 Yaz tatili ne zaman sona eriyor? Okullar ne zaman açılacak?
2023 Yaz tatili ne zaman sona eriyor? Okullar ne zaman açılacak?
Fethiye'de çıkan yangın 1 iş yeri ile 3 evde hasara neden oldu
Fethiye'de çıkan yangın 1 iş yeri ile 3 evde hasara neden oldu
Yaz geldi turizm bölgelerinde orman yangınları başladı! Marmaris, Kaş ve Manavgat'ta orman yangını
Yaz geldi turizm bölgelerinde orman yangınları başladı! Marmaris, Kaş ve Manavgat'ta orman yangını
İYİ Parti'li Türkoğlu: Türkiye, asgari ücretle çalışanlar ülkesi oldu
İYİ Parti'li Türkoğlu: Türkiye, asgari ücretle çalışanlar ülkesi oldu
Avukatlardan İstanbul Barosu'na LGBT tepkisi!
Avukatlardan İstanbul Barosu'na LGBT tepkisi!
Manisa'daki korkutan fabrika yangını sonrası kritik uyarı! "Mecbur kalmadıkça pencerelerinizi açmayın"
Manisa'daki korkutan fabrika yangını sonrası kritik uyarı! "Mecbur kalmadıkça pencerelerinizi açmayın"
Sabiha Gökçen’de bayram yoğunluğu başladı
Sabiha Gökçen’de bayram yoğunluğu başladı
Türkiye Yol Şampiyonası: Yunus Emre etabında birinci Burak Abay
Türkiye Yol Şampiyonası: Yunus Emre etabında birinci Burak Abay
Faiz kararı sonrası altın jet hızıyla yükseliyor! Gram altın 1550 lirayı aştı bu fiyattan alınır mı?
Faiz kararı sonrası altın jet hızıyla yükseliyor! Gram altın 1550 lirayı aştı bu fiyattan alınır mı?
Betül Çolak LGS'de 500 tam puan aldı!
Betül Çolak LGS'de 500 tam puan aldı!
İlham Aliyev kesenin ağzını açtı Azerbaycan yeni İHA'lar ve uzun menzilli füzeler alacak
İlham Aliyev kesenin ağzını açtı Azerbaycan yeni İHA'lar ve uzun menzilli füzeler alacak