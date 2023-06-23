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Fatih Terim'den UEFA Kupası paylaşımı!

Fatih Terim'den UEFA Kupası paylaşımı!

Galatasaray'ın sembol isimlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızı takımla 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası zaferi hakkında bir paylaşım yaptı.

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AMilli Takım ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, 2000'de Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Kupası zaferini Fransız basınına anlattı.

Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından France Football dergisiyle yaptığı röportajı paylaştı.

UEFA Kupası zaferine dair Terim, şunları dedi:

"France Football'un, Temmuz sayısındaki “Au Tableau” serisi için Paris'ten gelen misafirlerimizle Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunu konuştuk. Kendilerine nezaketleri için teşekkür ederim."

Videoda tecrübeli teknik adamın şu sözleri ise dikkatleri çekti:

"Kaybedenlere asla kızmam ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabullenenleri, siler atarım."

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